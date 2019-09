La banda interpretó «Just What I Needed» durante su concierto en Singapur.

Red Hot Chili Peppers se unieron a la ola de artistas que rindieron homenaje al fallecido Ric Ocasek. El domingo 22 de septiembre, los rockeros realizaron su propia versión del éxito de 1978 de The Cars, "Just What I Needed", durante su concierto en Marina Bay, Singapur.

Según informa CoS. esa no fue el único cover que la banda abordó esa noche. También presentaron su versión de "Higher Ground" de Stevie Wonder y un pequeño guiño a "Purple Rain" de Prince.

Revisa la versión de Red Hot Chili Pepper de "Just What I Needed" a continuación: