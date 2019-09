El sencillo se grabó en los estudios Abbey Road (25 de septiembre en 1967), y es considerada una de sus canciones más emblemáticas del periodo psicodélico.

The fool on the hill, compuesta e interpretada por Paul McCartney, aunque acreditada Lennon/McCartney. Está incluida en el álbum de 1967 Magical Mystery Tour y en la película Magical Mystery Tour de ese mismo año, con tomas grabadas cerca de Niza, Francia, los días 30 y 31 de octubre.

Cuenta con una variación de climas que fluyen a partir de la modulación (de tonalidad mayor a menor) que se sucede entre el puente y el estribillo.

