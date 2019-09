El pequeño se presentó en el show de Ellen DeGeneres.

Justin Wilson II, un talentoso niño de de cinco años, se presentó en el programa de Ellen DeGeneres para mostrar su gran talento en la batería.

Esta no era la primera vez que el pequeño aparecía en el show. Wilson había sido invitado el años anterior, ocasión en la que interpretó "Fly Away" de Lenny Kravitz.

Esta vez, Justin sorprendió al público con su rendición de "Are You Gonna Go My Way" del mismo autor. En medio de la vibrante performance, apareció Kravitz para sorprenderlo y felicitarlo por sus habilidades musicales.

Revisa el tierno momento a continuación:

