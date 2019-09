Se cumple 50 años el disco Abbey Road de The Beatles, el último álbum que la banda grabó en estudio.

Abbey Road es el undécimo (duodécimo contando el lanzamiento americano del álbum Magical Mystery Tour) álbum de estudio publicado por la banda británica de rock The Beatles. Fue lanzado el 26 de septiembre de 1969 en el Reino Unido, y el 1 de octubre del mismo año en los Estados Unidos.

Las grabaciones de Abbey Road comenzaron en abril de 1969, haciendo de este el último álbum grabado por la banda, ya que Let It Be, lanzado en 1970, había sido grabado con anterioridad.

El álbum fue producido y orquestado por George Martin, con Geoff Emerick como ingeniero de grabación.

El álbum destacó también por contener dos de las canciones más conocidas del guitarrista George Harrison, "Something" y "Here Comes the Sun", popularizando esta última el uso del sintetizador (Moog) en el rock.

La portada del álbum se convirtió en una de las más famosas de la historia de la música, en la cual se representaba a The Beatles cruzando un paso peatonal en el cruce de Grove End Road con la calle Abbey Road, frente a los estudios donde se grabaron casi todas sus canciones desde 1962.

Está considerado uno de los álbumes mejor elaborados por The Beatles, aunque la banda apenas funcionaba ya como un grupo unido en esa época.

En 2003, ocupó el puesto n.º 14 en la lista realizada por la revista Rolling Stone de Los 500 mejores álbumes de todos los tiempos.

Es uno de los seis álbumes certificados con disco de diamante de The Beatles, lo que los convierte en los máximos ganadores de este reconocimiento en la historia de la música.​

Los otros álbumes con disco de diamante son The Beatles/1962-1966, The Beatles/1967-1970, The Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band y el álbum recopilatorio 1.