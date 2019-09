Noel Gallagher y su banda The High Flying Birds están de regreso con su segundo EP del año, This is the Place. El trabajo de cinco pistas está disponible a través de Apple Music y Spotify.

This Is the Place consta de tres nuevas canciones y dos remixes. El exmiembro de Oasis se refirió al lanzamiento a través de un comunicado de prensam donde señaló que cada pista es completamente diferente a las demás.

Hablando con la estación de radio italiana Radio 105 Mi Casa, Gallagher describió además el EP como "un poco más electrónico" que sus trabajos anteriores. “Mucha gente va a odiarlo. Porque son idiotas", agregó Noel.