Simple Minds anunció una gira por el Reino Unido y Europa para conmemorar su 40 aniversario.

El 40 Years Of Hits Tour comenzará en Zetlitz en Stavanger, Noruega el 8 de febrero de 2020 y finalizará en el SSE Hydro de Glasgow el 25 de abril de 2020.

Para celebrar la ocasión, la banda escocesa también lanzará un álbum recopilatorio de grandes éxitos el 1 de noviembre titulado 40: The Best Of - 1979-2019.

El trabajo de estudio incluirá una mezcla de viejos favoritos y material más nuevo, incluida una nueva versión de "For One Night Only" de King Creosote. Además, la banda lanzará un álbum en vivo, Live In The City Of Angels, el 4 de octubre.