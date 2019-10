Janis Joplin fue una cantante estadounidense conocida por su poderosa voz y la gran intensidad de su interpretación.

Nació el 19 de enero de 1943 en Texas. Sus papás Seth y Dorothy querían que Janis fuera maestra, pero su espíritu rebelde la hizo claudicar en el sueño de ellos. Tenía dos hermanos menores, Laura y Michael.

En su adolescencia conoció a artistas de blues afroamericanos como Bessie Smith, Ma Rainey y Lead Belly por sus discos.

Saltó a la fama por ser la cantante principal de la conocida banda de Rock Big Brother and The Holding Company de San Francisco, y se dio a conocer durante una presentación en el Monterey Pop Festival. Sacó dos álbumes con la banda.

También participó en la Kozmic Blues Band y luego se fue a Full Tilt Boogie Band. Sin embargo, decidió separarse de las bandas y ya nunca más integrar alguna, para continuar con su carrera pero como solista.

Sus canciones más populares fueron "Mercedes Benz", "Cry Baby", "Down on Me" y "Summertime".

La canción "Piece of My Heart" con Big Brother and The Holding Company alcanzó el número 1 en las listas de popularidad en 1971, un año después de su muerte. El cuarto álbum “Pearls” alcanzó el número uno en las listas de Billboard.

Janis murió de una sobredosis de heroína a la edad de 27 años (4 de septiembre de 1970).