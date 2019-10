La canción está dedicada a todos los artistas que alguna vez han sido acusados de plagio.

Tomó más de una década, pero finalmente está sucediendo: The Who lanzará un nuevo álbum el próximo mes. Como adelanto, las leyendas del rock compartieron un nuevo sencillo "All This Music Must Fade".

Tras el lanzamiento de "Ball & Chain", este nuevo corte muestra un lado irónico de The Who. "¡No me importa / sé que vas a odiar esta canción!", se escucha a Roger Daltrey decir al inicio de la canción.

En una declaración, Pete Townshend explicó que la canción está "dedicada a todos los artistas que alguna vez han sido acusados de copiar la canción de otra persona" (vía CoS). Añadió: "¿En serio? Nuestra paleta musical es lo suficientemente limitada en el siglo XXI sin que algún idiota afirme haber inventado un esquema de acordes común”.