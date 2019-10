En junio, el artista lanzó su tercer álbum en solitario titulado ANIMA, que incluye nueve canciones que han sido compuestas junto a su colaborador Nigel Godrich

Este lunes, el líder de Radiohead, Thom Yorke, cumple 51 años. Para celebrar este nuevo año del artista te invitamos a revisar cinco cosas que tal vez no sabías del cantante.

1. Un rasgo distintivo de Yorke es su ojo derecho caído. Esto es producto de una mala praxis médica:nació con parálisis facial y se sometió a cinco intervenciones quirúrgicas antes de los seis años. La última lo dejó con el párpado caído.

2. El artista había conocido al resto de los integrantes de Radiohead a los 10 años en la ciudad de Abingdon.

3. Yorke le tiene pánico a los autos y sobre el tema ha escrito canciones como “Killer Cars, Stupid” Car, Drunkk Machine” y “Airbag”, además de ambientó el video de “Karma Police” en un accidente de carretera. Esto debido a que 1987 sufrió un accidente junto a su polola.

4. Thom no es el único músico de la familia. Andy, su hermano, también lo es. De hecho, formó la banda The Unbelievable Truth en los 90, y aunque no duró demasiado.

5. El padre de Thom es un hombre de muchos talentos. No solo es físico nuclear, sino que tenía un trabajo digno de un militar: vendía productos químicos y eso forzaba a que la familia se mudara constantemente.