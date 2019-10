El británico reconoce en su nueva autobiografía que fue una era decadente.

En su nueva autobiografía, Elton John reveló episodios y aspectos de su vida personal y artística, desconocidos para el público hasta ahora.

En Me, el libro donde cuenta su vida, el cantante británico se refirió a su relación con las drogas, especialmente su adicción a la cocaína, la que según sus propias palabras lo “convirtió en un monstruo”.

Elton relata un episodio donde queda de manifiesto el descontrol que tenía en su vida a raíz de su adicción al estupefaciente. “Comencé a consumir cocaína en 1974. Me gustó cómo me hizo sentir. Esa sacudida de confianza y euforia, la sensación de que de repente podía abrirme, que no me sentía tímido o intimidado, podía hablar con cualquiera”, señaló.

El artista relata un episodio ocurrido en Cannes en 1983, donde estaba filmando un video para “I’m Still Standing”, el primer sencillo para el álbum Too Low for Zero. La grabación estaba durando horas interminables y cuando se puso el sol, se llamó a un descanso, por lo que el cantante aprovechó de ir a tomar un trago.

Lea también: Robert Smith anunció que está trabajando en tres álbumes de The Cure

En el bar del hotel se encontró con Simon Le Bon de Duran Duran. “Me preguntó si alguna vez había tomado un vodka Martini. No. Quizás debería probar uno”, dice de lo último que recuerda.

“Me temo que no puedo confirmarlos ni negarlos porque realmente no recuerdo nada más allá(…)Luego aparentemente volví al set, exigí que comenzaran a usar las cámaras, me quité toda la ropa y comencé a rodar desnudo por el suelo. Mi entonces manager John Reid que estaba allí, actuando como extra en el vídeo disfrazado de payaso, protestó, una intervención que tomé muy mal. Tan mal, de hecho, que lo golpeé en la cara”.

El británico reconoce que fue una era decadente. “Muchas otras estrellas del pop se comportaban de manera similar: Rod Stewart ocasionalmente les decía a las chicas que había terminado con ellas simplemente dejando un billete de avión en su cama. En algún lugar en el fondo de mi mente, sabía que eso no podía ser correcto. Pero no podía soportar estar solo. Tenía que estar con la gente”, concluyó Elton John.