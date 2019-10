Los miembros de la banda británica Iron Maiden serán nombrados el próximo viernes "visitantes de honor" de la Cámara de Diputados de Argentina, en la víspera de un concierto que ofrecerán en Buenos Aires.

Un grupo de periodistas y seguidores de la banda encabezan esta iniciativa, informaron este martes fuentes legislativas.



El acto de homenaje, que tendrá lugar en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso, consistirá en la entrega de seis placas, una a cada músico, y contará con la presencia de miembros de la agrupación, así como también de músicos relacionados con el heavy local y de medios especializados.



Iron Maiden visitó por primera vez Argentina en 1992 y desde entonces regresó varias veces más.



La decisión de entregar esta distinción fue en reconocimiento a que la banda "ha demostrado ejercer una legítima influencia entre músicos y seguidores de todas partes, convirtiéndose así en uno de los referentes más importantes de la historia del rock".



El grupo musical encabeza las listas como líderes dentro del género "heavy metal" y cuenta con una trayectoria de más de 40 años en activo.

Lea también: El FBI está vigilando todas las publicaciones sobre Joker en redes sociales



La icónica banda, que el 12 de octubre se presentará en el Estadio de Vélez de la capital argentina, ofreció otro de sus conciertos apenas hace unos días en el festival brasileño de Río de Janeiro "Rock in Río".



En una nota de prensa, la diputada Victoria Donda -una de las que apoyan la iniciativa- recuerda que el vínculo de Iron Maiden con Argentina es "intenso".



"Durante el periodo de crisis económica que surgió en el 2001, su cantante, Bruce Dickinson, dijo que la banda no podía dejar a la Argentina fuera del tour mundial, aunque no hubiera un margen económico para ellos", narra el texto.



Se destaca además el aporte de Iron Maiden a la cultura argentina, al ser un grupo citado como "influencia para músicos no solo de heavy metal", sino para artistas como el fallecido vocalista de Soda Stereo, Gustavo Cerati, que "con orgullo" lucía una camiseta de la banda británica.