La legendaria banda de rock Guns N'Roses, Lana del Rey y The Strokes encabezan la cartelera de la próxima edición del festival Lollapalooza, que se celebrará en Chile, Argentina y Brasil en marzo y abril del próximo año, según anunciaron este jueves los organizadores.

Los tres escenarios compartirán los cabezas de cartel de un festival que con los años se ha consagrado en territorio latinoamericano.



En Chile, la décima edición de Lollapalooza se realizará del 27 al 29 de marzo, las mismas fechas que en Argentina, donde el festival se hará por séptima vez. Del 3 al 5 de abril el espectáculo se trasladará a Brasil, donde alcanzará la novena edición.



Lo más llamativo de la cartelera es la presencia de Guns N'Roses, una de las bandas más importantes de la historia del rock, liderada por el vocalista Axl Rose, el guitarrista Slash y el bajista Duff McKagan.



La escena rockera la completarán los neoyorquinos de The Strokes, en este caso un sonido más indie y alternativo que desde hace años tiene una fenomenal acogida por el público de esos tres países suramericanos.



La estadounidense Lana del Rey llegará al Lollapalooza con su nuevo álbum bajo al brazo, llamado "Norman Fucking Rockwell", su sexto trabajo de estudio.



Por el impacto mediático y su exitoso presente, una de las principales estrellas de la parrilla del festival es el rapero estadounidense Travis Scott.



Su comentada separación de la modelo y estrella televisiva Kylie Jenner y un reciente documental biográfico en Netflix lo han colocado en la primera línea de atención mediática y en las redes sociales, circunstancias que se suman a sus éxitos musicales.



Una de las sorpresas del cartel de Lollapalooza es la californiana Gwen Stefani, que debuta en el festival como solista con sus éxitos y clásicos pop de No Doubt, la banda que lideró hasta comienzos de este siglo.



En el plano de la música electrónica, Lollapalooza 2020 tendrá a dos pesos pesados del género: los holandeses Martin Garrix y Armin van Buuren.



Completan la cartelera Rita Ora, Vampire Weekend, Cage the Elephant y James Blake, entre otros, además de artistas locales en cada uno de los tres países.



En Chile, el escenario del festival será el Parque O'Higgins de Santiago, en Argentina el Hipódromo San Isidro de Buenos Aires y en Brasil se realizará en el autódromo de Interlagos, en Sao Paulo.