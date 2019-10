El show se estrenará a pesar del lanzamiento del polémico documental de HBO Leaving Neverland

MJ, un musical basado en la vida y carrera de Michael Jackson, se estrenará en Broadway en 2020, consignó Variety. Las presentaciones preliminares comenzarán el 6 de julio antes de su debut oficial el 13 de agosto.

El espectáculo, que incluirá canciones como "Beat It", "Billie Jean", "The Way You Make Me Feel" y "Smooth Criminal", originalmente se tituló Don't Stop 'Til You Get Enough, pero el nombre fue cambiado recientemente a MJ.

El show se estrenará, a pesar del lanzamiento del polémico documental de HBO Leaving Neverland, que detalla las acusaciones de abuso sexual infantil de Wade Robson y James Safechuck, quienes denuncian que el artista abusó de ellos cuando eran niños. La familia de Jackson ha negado las acusaciones, a pesar de las múltiples denuncias por abuso sexual que habrían ocurrido en el rancho Neverland del "Rey del Pop".

El musical está escrito por la ganadora del Pulitzer, Lynn Nottage. Christopher Wheeldon, ganador del premio Tony, dirigirá y coreografiará el show.