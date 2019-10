La banda lanzará su próximo álbum en 2020.

Green Day lanzó "Fire, Ready, Aim", una nueva canción de su próximo álbum Father Of All ..., y que también fue elegida como el tema de apertura para las transmisiones de los juegos de la Liga Nacional de Hockey en Estados Unidos.

"Fire, Ready, Aim" es el segundo adelanto del próximo trabajo de estudio de la banda, siguiendo la canción principal que estrenaron el mes pasado. Green Day lanzará Father Of All ... el 7 de febrero de 2020. El próximo año, se embarcarán en el Hella Mega Tour junto a Weezer y Fall Out Boy, que llegarán a estadios del Reino Unido, Europa y Estados Unidos.