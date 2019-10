Paul Frederic Simon es un cantante, músico y renombrado compositor musical estadounidense. Nació el 13 octubre 1941 en Newark, New Jersey.

Se graduó en el Queens College y estudió durante un breve periodo en la escuela de derecho de Brooklyn (Nueva York).

Es considerado como uno de los mejores compositores de toda la historia, ocupando el octavo lugar, según la revista Rolling Stone.

Simon ha ganado dieciséis Grammys por su trabajo solista y colaborativo, incluidos tres por Álbum del año (Bridge Over Troubled Water, Still Crazy After All These Years y Graceland), y un Lifetime Achievement Award.

En 2001, fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll y en 2006 fue seleccionado como una de las "100 People Who Shaped the World" por Time.