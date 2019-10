“Heroes” es el duodécimo álbum del músico y compositor británico David Bowie, lanzado el 14 de octubre 1977 por RCA Records.

Es la segunda entrega de su 'Berlin Trilogy' junto a Brian Eno (siendo las otras Low y Lodger).

De los tres álbumes, es el que más se ajusta a la denominación de "Berlín", siendo el único que se grabó allí íntegramente. La pista que da nombre al álbum sigue siendo una de las más conocidas de Bowie, una historia de amor entre dos personas que se conocen en el muro de Berlín.

El álbum es considerado por los críticos como uno de los mejores del artista, en parte gracias a la contribución del guitarrista de King Crimson, Robert Fripp, quién voló desde Estados Unidos y grabó sus partes en un día.

Fue bien recibido por la crítica y fue nombrado 'Álbum del año' por NME. La canción homónima sigue siendo una de las canciones más conocidas y aclamadas de Bowie. El álbum fue incluido en el libro 1001 Albums You Must Hear Before You Die.

