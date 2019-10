R.E.M. compartió un nuevo remix de "Let Me In", la canción del álbum Monster de 1994, escrita a tras la muerte de Kurt Cobain.

El bajista Mike Mills señaló a Vice que "Let Me In" originalmente comenzó como una canción "furiosamente melancólica" hasta que Michael Stipe escribió la letra. "Estábamos tratando de hacer un registro y lidiar con el impacto de todo (...) Estaba realmente orgulloso de Michael por ser lo suficientemente valiente como para decir algo sobre el impacto que tuvo en él. Me sentí honrado de haber escrito algo que lo haría querer usarlo como vehículo para sus sentimientos, si eso tiene sentido. Siempre fue súper emotivo tocarlo en vivo, porque nos reuníamos unos con otros y lo hacíamos como un grupo pequeño e íntimo, y siempre era realmente conmovedor ”.

Esta nueva versión de de la canción le pone más atención a la voz de Stipe y los sintetizadores fueron reemplazados por un pandero. El remix formará parte de la próxima reedición de lujo de Monster. La banda conmemorará los 25 años de su noveno álbum con una versión remasterizada del LP junto con 15 demos inéditos y nuevos remixes.