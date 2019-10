El bajista celebra sus 57 años de edad

Michael Peter Balzary más conocido como Flea, es un músico y bajista australiano-estadounidense, conocido por ser miembro de la banda de funk rock Red Hot Chili Peppers. Nació el 16 de octubre en 1962 en Melbourne, Victoria.

Sus trabajos con el grupo incluyen multitud de estilos, desde un slap agresivo hasta técnicas más melódicas. Además de sus trabajos con Red Hot Chili Peppers, ha colaborado con multitud de artistas, como Metallica, Nirvana, Jane's Addiction, Rage Against the Machine, The Mars Volta, Mick Jagger, Alanis Morissette y Slash, y colaborado en la serie de conciertos Axis of Justice junto a Serj Tankian y Tom Morello, entre muchos otros.

Debido a sus influencias en el funk y el punk rock, Flea se centra en técnicas simplistas y minimalistas, aunadas con toques de complejidad que deben ser usados con moderación.

En sus comienzos se le consideraba un prodigio de la trompeta, pero en el instituto aprendió a tocar el bajo de la mano de un amigo cercano y futuro miembro fundador de Red Hot Chili Peppers, Hillel Slovak, quien necesitaba un bajista para su grupo Anthym (posteriormente conocido como What Is This?).

Flea se unió al grupo, pero lo dejó unos meses más tarde para poder tocar con el grupo punk rock Fear. Más adelante volvió a unirse al grupo de Slovak, aliados esta vez con Anthony Kiedis y Jack Irons; de esta unión nacieron los Red Hot Chili Peppers. Flea es el único miembro que ha estado todo el tiempo en la banda, puesto que el vocalista Anthony Kiedis fue despedido un tiempo por su adicción a las drogas.

Flea ha participado a su vez en algunas películas de diversos géneros, como Suburbia (1983), Back to the Future Part II (1989), Back to the Future Part III (1990), Mi Idaho privado (1991, junto a su amigo River Phoenix) y El gran Lebowski (1998), entre otras cintas. Fue clasificado por la revista Rolling Stone en el puesto #2 de Los 10 mejores bajistas de la historia.