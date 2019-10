Los singles de los Beatles regresarán el 22 de noviembre en vinilo, en una caja en edición limitada.

The Singles Collection contiene los 22 singles que los Beatles publicaron en el Reino Unido entre 1962 y 1970 (29 de las 44 canciones no aparecieron en los álbumes originales) más un single exclusivo de doble cara A que recoge las canciones “Free as a bird” y “Real love”, publicadas en los años noventa.

Las grabaciones han sido remasterizadas para vinilo sobre las cintas originales mono y estéreo en los Estudios Abbey Road por Sean Magee. Las fundas de los singles reproducen diseños de ediciones internacionales (“Ticket to ride” / “Yes it is” reproduce la cubierta de la edición española).

La caja además contiene un libro de 40 páginas con fotografías y un ensayo del historiador de los Beatles Kevin Howlett.