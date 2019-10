Charles Edward Anderson Berry, quien nació hace 93 años en San Luis, Missouri, perteneció a una familia conformada por sus padres y cinco hermanos.

Conocido artísticamente como Chuck Berry

Es considerado uno de los músicos más influyentes de la historia del rock and roll, ​ siendo uno de los pioneros de dicho género musical. Gracias a canciones como "Maybellene" (1955), "Roll Over Beethoven" (1956), "Rock and Roll Music" (1957) y "Johnny B. Goode" (1958), Berry redefinió los elementos del rhythm and blues, creando las bases del rock and roll.

La revista Rolling Stone lo presenta como el intérprete n.º 5 en su lista "The Immortals", que reúne a los mejores artistas musicales, superado solo por The Beatles, Bob Dylan, Elvis Presley y The Rolling Stones,​ y como el sexto mejor guitarrista de todos los tiempos.

Asimismo, "Johnny B. Goode" su canción más popular, es considerada la mejor canción de guitarra de la historia del rock and roll, según la misma revista.​ Por su legado al género rock, ganó en 2014 el Premio Polar, considerado el "Premio Nobel de la música".