El artista británico Elton John se manifestó “decepcionado” por la banda sonora de la remake de “El Rey León”, filme del que tuvo a cargo la música en la versión original de 1994, por la cual recibió un premio Grammy a la mejor interpretación pop masculina y un Oscar a la mejor canción original.

Fue una completa decepción para mí, porque creo que arruinaron la música y, precisamente, la música era una gran parte de la película original. La música de la cinta actual no tuvo el mismo impacto", dijo el artista en declaraciones a la revista GQ que replica la agencia DPA.

Y añadió: "La magia y la alegría se echaron a perder. La banda sonora no ha tenido casi el mismo impacto en las listas que tuvo hace 25 años, cuando fue el álbum más vendido del año. La nueva banda sonora cayó fuera de las listas rápidamente, a pesar de que la película ha sido un éxito masivo de taquilla".

En contraposición, el músico ponderó las versiones teatrales del clásico de Disney en donde sí consideró que se respetó la música original.

Por otra parte Elton John también lamentó no haber sido convocado por la compañía Disney ni haber sido invitado al lanzamiento de la cinta dirigida por Jon Favreau.

"Ojalá me hubieran invitado más a la fiesta, pero esta vez la visión creativa del filme y su música fueron distintas y, realmente, no me recibieron ni me trataron con el mismo nivel de respeto. Eso me puso tremendamente triste”, lanzó.

El disco de la versión original de “El Rey León” vendió en su momento unos siete millones de copias y contenía clásicos como “Circle of life”, “Hakuna Matata” y “Can you fell the love tonight”, ganadora del Oscar a la mejor canción original.