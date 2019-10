La banda irlandesa U2 celebra las cuatro décadas del lanzamiento de “Three“, su primer material discográfico que contempló tres canciones y solo se comercializó en ese país, con una reedición en vinilo.

Producida por el grupo junto a Chas de Whalley y editada el 26 de septiembre de 1979, la placa de la banda comandada por Bono incluye versiones remasterizadas de “Out of control“, “Stories for boys” y “Boy/Girl“.

El relanzamiento de “Three”, destinada a coleccionistas y disponible solo en las tiendas locales de Estados Unidos, contará con una edición numerada y limitada a 7.000 copias si bien en la carátula del disco con colores irlandeses se indica que serán 17.000 unidades, informó DPA.