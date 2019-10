En un nuevo round en la histórica pelea entre los hermanos Gallagher, el cantante Liam lanzó un nuevo dardo contra su hermano Noel al afirmar que la influyente banda Oasis, que formaron juntos y se estableció como una pieza fundamental del pop británico de los '90, regresará cuando al guitarrista "se le acabe el dinero".

"Oasis sólo volverá a existir si Noel y yo volvemos a hablarnos, así de simple. Porque Oasis no puede funcionar sin uno de nosotros. No tiene nada que ver con la prensa o con los fans. Oasis volverá cuando a Noel se le acabe el dinero, porque está obsesionado con la plata. Así de simple", manifestó el vocalista en una entrevista al diario español El Mundo.

En medio del lanzamiento de su nuevo disco solista "Why Me? Why Not", Liam Gallagher consideró que un regreso de la popular sería genial, aunque aclaró que, de no ser así, continuará haciendo "buena música".

Además, el cantante afirmó que no le molesta que en todas las entrevistas le pregunten por la posibilidad de una reunión del grupo que dejó clásicos como"Wonderwall", "Supersonic", "Don't look back in anger" y "Champagne Supernova", entre otros."Es sólo una pregunta, no voy a matar a nadie por hacerla", expresó respecto a la recurrente consulta de la prensa.

Los cruces públicos entre los hermanos Gallagher datan desde los inicios de la banda y se incrementaron tras la disolución del grupo, con picos de tensión que llevaron a Noel a afirmar que Liam había amenazado a su familia.