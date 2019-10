Lanzado el 22 de octubre de 1969, este obra maestra se convirtió en una influencia determinante en el desarrollo del hard rock y en el género que años después sería denominado como heavy metal, al incluir una colección de temas anticipados a su tiempo que proyectaban una energía no escuchada hasta entonces.

En efecto, el álbum ‘Led Zeppelin II’, es una obra maestra del hard rock cuyo contenido contribuyó enormemente a la evolución del heavy metal. Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones y John Bonham crearon un disco que se mantiene poderoso y trascendente gracias a su preciada colección de temas, todos extraordinarios y llenos de la magia musical que los cuatro integrantes sabían imprimir a sus discos.

Sobresale de manera evidente el trabajo de producción realizado por Page, auxiliado por el célebre Eddie Kramer, aderezando el contenido con ciertos trucos creados en el estudio, aprovechando las rudimentarias posibilidades técnicas de esa época, lo que es palpable en ‘Whole Lotta Love’. Temas como ‘Moby Dick’, ‘Heartbreaker’, ‘What Is and what should Never Be’ y ‘Thank You’ merecen ser escuchadas al menos una vez en la vida.

Este disco tuvo una gran aceptación por parte de los críticos de aquel entonces y en las ventas fue un gran éxito en los Estados Unidos y el Reino Unido, algo muy meritorio si consideramos que los temas en su gran mayoría fueron creados durante los breves periodos libres durante las giras y viajes, aunque en ellas prácticamente no tenían descanso.

La portada del disco se basó en una vieja fotografía de la Undécima División Jasta de la Fuerza Aérea Alemana durante la Primera Guerra Mundial, el Circo Aéreo conducido por Manfred von Richthofen, el Barón Rojo. para la banda simplemente intentó crear algo “interesante y llamativo”.

Muchos críticos especializados consideran a Led Zeppelin la mejor banda del rock. De 1968 a 1980 lideraron la escena internacional con ventas millonarias de discos, llenos totales en sus tours mundiales, legando además un arsenal de obras maestras que marcaron, marcan y seguirán marcando pauta en los músicos del nuevo milenio.

Directamente del Reino Unido, esta agrupación conjuntó los talentos de cuatro verdaderos monstruos del Rock: Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones y John ‘Bonzo’ Bonham. El primero era un reputado músico de sesión que grabó sus alucinantes solos de guitarra en producciones de prestigiados artistas de Inglaterra, un caso similar al de Jones, virtuoso bajista, tecladista y productor. Plant y Bonham formaban parte de ‘Band of Joy’ cuando fueron reclutados para ser parte de la tripulación del ‘Dirigible Metálico’, con Peter Grant como manager, y Atlantic Records como compañía madre.

