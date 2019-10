El cantante británico Rick Astley grabó una nueva versión acústica de "Never gonna give you up", su mayor éxito editado en 1987, que estará incluida en su nuevo disco "The best of me", el cual saldrá a la venta el próximo viernes.

Se trata de una versión de piano y voz en la que el bailable tema pop toma un carácter más profundo y reflexivo, que le permite al artista desplegar sus dotes interpretativos.

"Ha sido una maravillosa experiencia trabajar otra vez en 'Never Gonna Give You Up', esa canción es parte de mi ADN y significa muchísimo para mí", expresó Rick Astley, en declaraciones replicadas por la agencia DPA.

La nueva lectura del tema que llevó a la fama al cantante y lo proyectó a nivel internacional es el tercer corte que se conoce de su nuevo álbum, tras la difusión de "Every one of us" y "Cry for help".

La placa combina nuevas y viejas composiciones, y entre sus títulos destacan "Keep singing", "Angels on my side", "Beautiful life" y "Lights out".