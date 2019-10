One by One es el cuarto álbum del grupo Foo Fighters

Fue la primera grabación del grupo con el guitarrista Chris Shiflett, quien es ahora parte oficial de la banda. El disco de dio a conocer un 22 de octubre en 2002.

Existen dos versiones editadas, una con una portada blanca (sólo CD) y otra con la portada negra (CD y DVD de edición limitada).

Ganó un Premio Grammy por Mejor Álbum de Rock en 2004.

Este disco le dio a los Foo Fighters su primer #1 en las listas británicas y un #3 en las estadounidenses. Hasta junio de 2005, One by One había vendido 1.2 millones de unidades en EE. UU.

Sin embargo, Dave Grohl ha declarado que éste es su trabajo menos favorito: "Cuatro de las canciones fueron buenas, y las otras siete nunca las volví a tocar en mi vida. Nos apresuramos en grabarlo y nos apresuramos en librarnos de él".