El 23 de octubre de 1964, nace en Santa Mónica, California, Roberto Agustín Miguel Santiago Samuel Trujillo Veracruz, mejor conocido como Robert Trujillo, bajista de la banda de thrash metal, Metallica.

Antes de ingresar en la mencionada banda, el 24 de febrero del 2003, Robert había tocado en Suicidal Tendencies, Black Label Society, Infectious Grooves, Ozzy Osbourne, Jerry Cantrell entre otros. Entró a formar parte de Metallica tras la salida del grupo de Jason Newsted.

Tras ingresar a la banda como bajista, Robert Trujillo cuenta que todavía le "impone" la presencia de James Hetfield y Lars Ulrich, los miembros fundadores de la agrupación considerada emblemática del rock pesado.

El músico californiano, quien llegó al grupo a principios del 2003, trabajó buena parte del proyecto en vivo del anterior disco, St. Anger, como sustituto de Jason Newsted, y apenas el año pasado su nombre apareció ya en un álbum, Death Magnetic, como parte del cuarteto.

"Es irónico, pero cuando yo empecé en esto veía a Metallica como una banda que me sorprendía, que me parecía innovadora, fresca y muy potente. Yo, hasta hoy, puedo decir que James y Lars, en el escenario, aún me imponen, siento una presencia muy fuerte de ellos.

"Sé perfectamente que son mis compañeros, pero cuando los veo a los ojos pueden llegar a intimidarme... son unos maestros y, ante todo, los admiro", dice Trujillo, en entrevista.