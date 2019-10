William George Perks Jr. nació el 24 de octubre de 1936, en Londres, Inglaterra, en el barrio de Lewisham.

Cuando era niño, Wyman tocaba el órgano con su padre y comenzó a tomar lecciones de piano a los 10 años. En 1955, sirvió en la Royal Air Force de las fuerzas armadas británicas, siendo destinado a una base en Alemania.

Fue durante su período militar que Wyman se inspiró en la música rock cuando escuchó por primera vez, en la radio de las fuerzas armadas estadounidenses, a artistas como Chuck Berry, Elvis Presley y Fats Domino. Mientras estuvo en el servicio, también se hizo amigo de Lee Whyman, de quien luego tomaría su nuevo apellido.



Después de su alta, Wyman regresó a Inglaterra, se casó y tuvo distintos trabajos. Pero la música era su sueño y, para 1960, estaba tocando en una banda y ganaba algunas libras con sus conciertos en la ciudad. Eligió el bajo como su instrumento musical y aprendió a tocarlo por sí mismo.



Los Rolling Stones



En 1962, Wyman audicionó y ganó un lugar con los The Rolling Stones, que por entonces incluía a Mick Jagger (voz, armónica), Keith Richards (guitarra, voz), Charlie Watts (batería) y Brian Jones (guitarra). El grupo lanzó su álbum debut, The Rolling Stones, en 1964. Conocido por un sonido basado en el blues que eventualmente incorporaría otros motivos, los Stones formaron parte de la Invasión Británica en Estados Unidos en los años 60. Posicionado como una alternativa a The Beatles, los Stones eran abiertamente más atrevidos que su contraparte de Liverpool.



Los álbumes posteriores que lanzaron los Stones a lo largo de las décadas siguientes, incluido Beggars Banquet (1968), Get Yer Ya-Ya's Out! (1970), Exile on Main St. (1972) y Tattoo You (1981), hicieron de la banda un fenómeno mundial. El grupo tenía una variedad de canciones exitosas como "Jumpin 'Jack Flash" (1968), "Brown Sugar" (1971), "Tumbling Dice" (1972), "Emotional Rescue" (1980) y "Start Me Up" (1981). )



Carrera como solista



Durante el éxito de los Stones, Wyman logró lanzar su carrera como solista. Lanzó su álbum debut, Monkey Grip, en 1974, seguido de su segundo lanzamiento en solitario, Stone Alone (1976), que recibió aclamaciones críticas pero malas ventas. Wyman se quedó con los Stones hasta 1993, y luego pasó a tocar con su propia banda, los Rhythm Kings. El grupo lanzó varios álbumes, incluyendo Double Bill de 2001, que contó con una aparición especial del ex Beatle George Harrison y Just a Thrill de 2004.



Incursionando otros medios creativos, Wyman escribió varios libros. Exploró su tiempo con los Rolling Stones en Stone Alone: La historia de una banda de Rock 'n' Roll (1990), Rolling With the Stones (2002) y The Stones: A History in Cartoons (2006), además de proporcionar un prólogo para The Rolling Stones: In the Beginning (2006). Un verdadero devoto del blues, también escribió Bill Wyman's Blues Odyssey: Un viaje al corazón y el alma de la música (2001). Wyman también es un talentoso fotógrafo cuyos retratos del artista Marc Chagall fueron publicados en 1998 en Wyman Shoots Chagall.



Aficionado a la arqueología y a los detectores de metales, el músico también escribió La isla del tesoro de Bill Wyman: La historia de Gran Bretaña al descubierto (2005). En 2007 se convirtió en portavoz de Bill Wyman Signature Metal Detector.



Wyman ha estado casado tres veces. Se casó con Suzanne Accosta en 1993, y la pareja tiene tres hijas: Katharine, Jessica y Matilda. También tiene un hijo, Stephen, de su primer matrimonio con Diane Cory. Estuvo casado con Mandy Smith de 1989 a 1993, y hubo mucha controversia con esta unión cuando se reveló que ella estaba todavía en su adolescencia cuando los dos comenzaron a salir.



En marzo de 2016, Wyman anunció a través de un portavoz que había sido diagnosticado con cáncer de próstata. Se espera que se recupere por completo ya que la enfermedad fue detectada temprano. Su familia ha callado por privacidad mientras Wyman recibe tratamiento y cuidados.