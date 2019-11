Rage Against the Machine, uno de los grupos de rap metal más influyentes de la historia, se reunirá una vez más para una serie de conciertos en 2020 que incluirán el Festival Coachella en California (EE.UU.).

La revista Forbes aseguró este viernes que la banda, tan conocida como por su potente sonido como por su compromiso político de izquierda radical, planea actuar entre marzo y abril en El Paso (Texas), Las Cruces (Nuevo México), Phoenix (Arizona) y en los dos fines de semana de Coachella en Indio (California) como cabeza de cartel de este festival.



Una cuenta de Instagram con el nombre del grupo, pero no verificada oficialmente por esta red social, publicó este viernes también esas fechas acompañándolas con una imagen de las recientes y multitudinarias protestas en Chile contra la desigualdad y el modelo neoliberal.



Forbes citó a un colaborador habitual de la banda para afirmar que la información en esa cuenta es "precisa".



El medio especializado en música Consequence of Sound también respaldó esa información, citando fuentes de la industria, y aseguró que Rage Against the Machine tiene previsto anunciar más conciertos aparte de los ya anunciados.



Forbes recordó que una de las reuniones previas de la banda, liderada por el cantante de ascendencia latina Zack de la Rocha y el guitarrista Tom Morello, fue justo antes de las elecciones de 2008 en las que llegó a la Casa Blanca el demócrata Barack Obama.



Y la revista apuntó que no parece una casualidad que vuelvan a los escenarios en 2020, de nuevo un año de campaña electoral en EE.UU., y que sus cinco conciertos confirmados hasta ahora sean en los cuatro estados fronterizos con México y con la inmigración, una vez más, como telón de fondo de la conversación política.



Fundada en Los Ángeles, Rage Against the Machine, que también incluye al bajista Tim Commerford y el baterista Brad Wilk, causó sensación con su disco debut "Rage Against the Machine" (1992), que mostraba una demoledora combinación de metal y rap con letras de espíritu revolucionario.



Ese primer disco incluía algunos de sus mayores éxitos, como "Killing in the Name" y "Bombtrack".



El grupo publicó otros álbumes como "Evil Empire" (1996) y "The Battle of Los Angeles" (1999), pero se disolvió en 2000 tras la salida de De La Rocha.



Los otros tres miembros de Rage Against the Machine formaron entonces Audioslave junto a Chris Cornell, cantante de Soundgarden.



No es el único súpergrupo derivado de Rage Against the Machine ya que Morello, Wilk y Commerford se unieron a Chuck D y DJ Lord de Public Enemy y a B-Real de Cypress Hill para el proyecto Prophets of Rage.



Tras su separación en el año 2000, Rage Against the Machine se han reunido para actuar de nuevo juntos en varias ocasiones, la primera de las cuales fue en 2007.