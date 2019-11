Tras anunciar el pasado verano que se iba a tomar un año sabático y así poder descansar después de acabar su última gira, Divide.

Ed Sheeran ha aprovechado sus vacaciones para visitar Tokio, Japón.

El cantante ha sido protagonista de una divertida noche de karaoke, ya que sorprendió a los presentes al subirse al escenario vestido de Pokémon, concretamente de Snorlax y Charizard. Cantando algunos de sus temas y también I want it that way, de los Backstreet Boys, entre otros temas.

Su visita a Japón se debió a que el equipo de rugby de Reino Unido jugaba la final contra Sudáfrica y, aunque su equipo perdió, él no quiso perderse la oportunidad de disfrutar su noche en Tokio.

Ed Sheeran no solo se dedicó a salir de fiesta o ver el rugby sino que también ha aprovechado para conocer a algunos jugadores de la liga profesional de béisbol japonesa o la gastronomía típica del país.