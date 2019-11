Al nuevo álbum de Ozzy se suman talentos como Duff McKagan de Guns N' Roses, en el bajo, y en la batería estará Chad Smith de Red Hot Chili Peppers

Luego de casi 10 años, el músico y cantante Ozzy Osbourne lanza un nuevo sencillo en solitario titulado Under the Graveyard, que forma parte de su próximo material discográfico Ordinary Man que estrenará en 2020.

Con constantes giras y reuniones con Black Sabbath, banda con la que se dio a conocer mundialmente, “El príncipe de las tinieblas” sigue vigente en el mundo del heavy metal con su proyecto homónimo el cual se gestó a finales de los años 70.

Ordinary Man será la siguiente entrega del británico, luego que en 2010 diera a conocer su último trabajo de estudio llamado Scream. Al nuevo álbum de Ozzy se suman talentos como Duff McKagan de Guns N’ Roses, en el bajo, y en la batería estará Chad Smith de Red Hot Chili Peppers, informó Rolling Stone.

El cantante confesó que se decidió a trabajar en un nuevo disco después de que colaboró con Post Malone en la canción Take What You Want, aunque le desanimaba la idea de grabar durante seis meses, además de no contar con la fuerza suficiente para trabajar en ello, sin embargo, el productor Andrew Watt, le quitó ese pensamiento y en un corto tiempo, el álbum ya estaba finalizado.

En 2020, Osbourne retomará la gira No More Tours 2, cuyas fechas para Europa recientemente canceló por complicaciones de salud; se contempla que reaparezca en mayo próximo en Estados Unidos. Asimismo, la última vez que el músico tocó en México, fue durante el cierre del festival Hell And Heaven en su edición 2018.