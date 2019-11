Uno de los músicos más influyentes del rock de su generación.

Neil Young nació el 12 de noviembre de 1945 en Toronto, Ontario, Canadá. Poco después de su nacimiento la familia se trasladó a la localidad rural de Omemee, Ontario.



Cuando tenía 12 años, su padre, Scott Alexander Young (1918-2005), un periodista deportivo y novelista prolífico, que tuvo numerosas relaciones extramaritales, abandonó a su madre, Edna Blow Ragland "Rassy" Young (1918-1990), que obtuvo el divorcio en 1960. Neil se fue a vivir con ella a Winnipeg, mientras que su hermano Bob se quedó con su padre en Toronto.

Fue diagnosticado con diabetes tipo 1 y sufrió un ataque de poliomielitis en 1951.



En el año 1964 se despertó su interés por la música folk y entabló relación con los cantantes canadienses Joni Mitchell y Stephen Stills. En 1966 Young y Stills formaron en Los Ángeles (Estados Unidos) el grupo Buffalo Springfield, conocido por la canción For What It's Worth (Stop, Hey, What's That Sound), precursora del country rock. Lograron un gran éxito comercial, pero el grupo se separó en 1968 por problemas personales.



En 1969 grabó su primer disco en solitario: Neil Young y comenzó a trabajar con el grupo Crazy Horse, que en adelante se encargó del acompañamiento musical.



Entre 1969 y 1974, volvió a juntarse con Stephen Stills. Durante la década de 1970 continuó su carrera como solista. En 1972 grabó Harvest, que fue uno de los discos más vendidos de ese año. Gracias a ello pudo producir en 1975 Tonight's the Night y Zuma.



En 1983 grabó el disco titulado Trans, en el que su voz aparece distorsionada por procedimientos electrónicos. En 1989 realizó This Note's For You, en el que utiliza el estilo del blues y del rhythm and blues. Algún tiempo después grabó Freedom (1989), Ragged Glory (1990), Harvest Moon (1992), que continúa la línea country de Harvest, y Unplugged (1993).



Realizó giras con los grupos Sonic Youth y Social Distorsion. En 1995 grabó Mirror Ball, disco en el que colaboró con Pearl Jam. Lanzó a finales de 1999 Looking Forward, nueva reunión con Crosby, Stills y Nash. En 2003, presenta Greendale, un álbum conceptual.



En marzo de 2005, mientras trabajaba en el álbum Prairie Wind en Nashville, le diagnosticaron un aneurisma cerebral, del que fue tratado con éxito. En 2006 sale Living with War, que se grabó en menos de un mes. En 2009 aparece Fork in the Road, nuevo álbum. El 18 de mayo de 2010, da comienzo a una gira en solitario para promocionar su álbum, Le Noise.



Acompañado por Crazy Horse lanzó el álbum Americana el 5 de junio de 2012, su siguiente trabajo, A Letter Home se puso a la venta el 19 de abril de 2014. Presentó su trigésimo quinto álbum de estudio, Storytone, el 4 de noviembre de 2014, seguido en 2015 por su álbum The Monsanto Years.



Se casó con la actriz Carrie Snodgress, con quien tuvo un hijo, Zeke, en 1972. Posteriormente contrajo matrimonio con Pegi Young en 1978 con la que tuvo dos hijos: Ben, nacido con parálisis cerebral; y Amber Jean, que sufre de epilepsia. El 29 de julio de 2014, Neil Young presentó una demanda de divorcio en California tras 36 años de matrimonio con la también cantante Pegi. La pareja se había conocido cuando Pegi trabajaba como camarera en un 'diner' cercano al rancho del cantante. Pegi fue la inspiración para algunos de los éxitos más románticos del cantante, como 'Once an Angel' y 'Unknown Legend'. Poco después se hizo pública su relación con la actriz Daryl Hannah, cuando él contaba 68 años y la actriz de 53. Se casaron el 25 de agosto de 2018, en Atascadero, California.



Apasionado de los trenes de juguete, adquirió acciones de Lionel LLC, uno de los principales fabricantes de trenes a escala y sus accesorios, Enamorado de los classic cars, acumula varias docenas en sus garajes. Invirtió millones de dólares en lo que patentó como Lincvolt, versión ecológica de un Lincoln Continental del 1959, con motor híbrido que funciona con electricidad y etanol. En 2008, el coche ardió en un almacén californiano.