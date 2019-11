La lista corrió de la mano del sitio Ultimate Classic Rock, que también incluyó a bandas como U2, Iron Maiden y Queens of the Stone Age.

Elegir las mejores canciones y álbumes de la década o el siglo es una tarea compleja y que siempre genera debate. Por esto, hay sitios web que deciden sumarse a la misión de seleccionar los que, según ellos, son los mejores trabajos musicales, como ocurrió en esta oportunidad con Ultimate Classic Rock.

El sitio elaboró una lista con los mejores discos que se han lanzado en este siglo. El ránking, que se compone de diez nombres, está encabezado por "Kid A" de Radiohead. Según señala el portal, en este trabajo "Thom Yorke guió al grupo hacia territorios sonoros que no eran familiares, no sólo para ellos mismos, sino que para cualquier banda de rock comercial".

En el segundo lugar de esta selección aparece "Rated R" de Queens of the Stone Age, mientras que en el tercer puesto se ubica "All That You Can't Leave Behind" de U2.

Revisa la lista con los mejores álbumes del siglo:

01. "Kid A" (Radiohead)

02. "Rated R" (Queens of the Stone Age)

03. "All That You Can't Leave Behind" (U2)

04. "De Stijl" (The White Stripes)

05. "Veni Vidi Vicious" (The Hives)

06. "Two Against Nature" (Steely Dan)

07. "Warning" (Green Day)

08. "Brave New World" (Iron Maiden)

09. "Bloodflowers" (The Cure)

10. "Resurrection" (Halford)