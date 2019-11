El 18 de noviembre en 2008 se publica "Live at the Matrix 1967"

Live at the Matrix es un disco en vivo de la banda The Doors, grabado en el club de San Francisco llamado "The Matrix" en dos shows, el primero el 7 de marzo de 1967 y el segundo el 10 de marzo del mismo año.

Los conciertos ya circulaban por la red anteriormente en forma ilícita (Bootlegs), pero con ayuda de las compañías discográficas Rhino y Bright Midnight el par de conciertos salió a la venta en formato CD, lanzado en forma de discos dobles.

Contiene los primeros temas compuestos por Jim Morrison y la banda, algunos aún en forma "alternativa", como Light My Fire, The End, Moonlight Drive y People Are Strange, e incluso algunos temas nunca antes escuchados "en vivo".

También contiene covers de John Lee Hooker, Lee Dorsey, Van Morrison (Them) y Bo Diddley.