Se cumplen 26 años de la grabación de uno de los conciertos más icónicos de MTV Unplugged.

El 18 de noviembre de 1993, se grababa en Nueva York el MTV Unplugged de Nirvana que pasó a la historia y el 1 de noviembre de 1994 la banda lanzó el álbum MTV Unplugged In New York.

Para conmemorar los 25 años que acaba de cumplir el álbum, el pasado 1 de noviembre se lanzó una edición especial conmemorativa, con 5 tomas de los ensayos. Esta edición se lanzó tanto en digital, como en formato físico, mediante un vinilo doble.

Nirvana fue, sin duda, el icono grunge de principios de los 90, y precisamente por esta razón, su unión con MTV no parecía ser una buena idea, por lo que la banda decidió establecer una serie de condiciones antes de acceder a grabar el concierto para la comercial cadena musical.

Se negaron a interpretar cualquier hit de su exitoso álbum In Utero, y exigieron que ninguna estrella del momento fuese invitada al programa. Así, se decantaron por un concierto cargado de versiones de Bowie, The Vaselines, Lead Belly y The Meat Puppets, además de algunos temas propios.

La escenografía parecía ser la "crónica de una muerte anunciada", ya que el propio Kurt Cobain pidió que se decorase con velas negras, un candelabro de cristal y numerosos lirios, una escenografía digna de un funeral. Cinco meses después, Cobain fue hallado muerto en su casa, tras pegarse un tiro en la sien y dejar una nota de suicidio para su mujer Courtney Love y su hija Frances Cobain.

El MTV Unplugged de Nirvana se convirtió en una de las últimas actuaciones en vivo de la banda antes del fallecimiento de Kurt Cobain. El concierto pasó a ser todo un icono, y el álbum MTV Unplugged In New York fue galardonado en 1996 con un Grammy como "Mejor Álbum de Música Alternativa". Actualmente, es considerado como uno de los mejores álbumes en vivo de la historia.