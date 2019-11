La cantante y poeta estadounidense Patti Smith dijo este miércoles que, ante el giro hacia la extrema derecha que se está viendo en todo el mundo, hay que "guiar" a los jóvenes en su lucha por el medioambiente.

Tras recibir el reconocimiento de "Visitante ilustre" por parte de la Intendencia de Montevideo, ciudad en la que ofrece un concierto este miércoles como parte de su gira por Suramérica, Smith afirmó que apoya a los uruguayos en su lucha contra la extrema derecha.



La madrina del punk, que fue recibida con aplausos por el público que acudió a la ceremonia, dijo estar agradecida por la calurosa bienvenida ya que, indicó, ningún alcalde en su país recibiría así a una "vieja rockera" por ser "muy controvertida" y se lanzó de lleno a hablar sobre política.

"Sé que su país (Uruguay) está pasando por lo mismo que el mío antes de las elecciones. Alrededor de todo el mundo estamos viendo un movimiento hacia la extrema derecha que implica una falta de empatía, de sentido de la humanidad, de entendimiento con nuestras poblaciones indígenas y de cuidado del medioambiente", expresó.



Smith, que a su paso por Chile expresó su solidaridad con la gente que se está manifestando en las calles del país, sostuvo así que está con los uruguayos en su lucha e implora por que "sigan peleando y levantando la voz" en favor de sus derechos.



En esa línea, la intérprete de los míticos temas "Because the night" y "People have the power" enfatizó que es importante que se entienda a los jóvenes porque "la gente joven está empezando a ser más y más consciente de cómo los Gobiernos están destruyendo el medioambiente".



"Realmente tenemos que guiar a nuestros jóvenes y ayudarlos en su lucha por entender lo que pasa y unirse para modificar el curso de los cambios en el medioambiente", comentó.



Además, la cantante, que le dedicó especialmente a los jóvenes de Uruguay unos versos de la canción "Wings", que escribió para su hija, prometió que los uruguayos no solo estarán en su conciencia hoy o durante el concierto sino que seguirán en ella.



"Su lucha es también la nuestra y les doy todo mi amor. Gracias", concluyó.



Smith, que se presentará esta noche en el Teatro de Verano de Montevideo con su banda, recibió el título de "Visitante Ilustre" de las manos del intendente Christian di Candia, quien expresó que, en un momento en que América Latina "duele un poco en el pecho", su presencia "da fuerzas para seguir peleando por las banderas de "rebeldía e insurgencia".