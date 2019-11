With the Beatles es el segundo álbum de estudio de la banda The Beatles

Se empezó a grabar apenas cuatro meses después de haberse publicado Please Please Me, y salió a la venta el 22 de noviembre de 1963 por el sello discográfico Parlophone.

El LP tuvo un pre-pedido de medio millón de copias y vendió otro medio millón para septiembre de 1965, se convirtió en el segundo álbum que vendía un millón de copias en el Reino Unido, pues el primero en conseguirlo fue la banda sonora original de la película South Pacific (1958).

Se mantuvo en la cima de la lista durante 21 semanas, y desplazó a Please Please Me, de manera que los Beatles ocuparon el primer puesto durante 51 semanas consecutivas entre los dos álbumes.

Incluso llegó a alcanzar el número once en la lista de sencillos "en aquella época, las listas del Reino Unido contaba todas las grabaciones vendidas, independientemente del formato que tuvieran".

En el año 2012, la revista Rolling Stone clasificó a With the Beatles en el puesto 419 en su lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos.