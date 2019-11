El 24 de noviembre de 1991 moría en su casa de Londres Farrokh Bulsara, más conocido como Freddie Mercury. Se apagaba así para siempre la voz de Queen, una de las bandas más exitosas de todos los tiempos y la de un artista que marcó un antes y un después en la historia de la música pop y rock.

Nacido el 5 de septiembre de 1946 en Stone Town, Zanzíbar, en el seno de una familia parsi con origen en Gujarat, India, Farrokh Bulsara empezó a estudiar música con 7 años y con 12 formó su primera banda, llamada The Hectics, que hacía versiones de Cliff Richard.

En 1964, se estableció con su familia en Inglaterra, donde estudió diseño gráfico. Alternó trabajos como vendedor de ropa de mercadillo o mozo de equipaje en el aeropuerto de Heathrow con colaboraciones con distintos grupos de rock ingleses, hasta que en 1970 conoció al guitarrista Brian May y al batería Roger Taylor para formar Smile. En 1971 se les unió el bajista John Deacon y, a propuesta de Mercury, cambiaron el nombre del grupo a Queen, pese a las reticencias de su manager. Fue en esa época en la que Freddie adoptó Mercury como apellido.

En 1973, Queen publicó su primer LP, un disco homónimo muy aplaudido por la crítica, y al año siguiente llegó Queen II, que contenía su primer número 1, Seven Seas of Rhye. A finales de 74 llegó Sheer Heart Attack, que les dio pie a darse a conocer en todo el mundo.

Ya en 1975 publicaron A Night at the Opera, que fue número 1 en ventas en Reino Unido y Estados Unidos y que contenía la que está considerada la mejor canción de la banda, la mítica Bohemian Rhapsody. En 1976 pulicaron, a modo de continuación del disco anterior, A Day at the Races, el preludio de otro de los grandes éxitos de la banda: News of the World, que contenía We Are The Champions y We Will Rock You, otras dos de las canciones de Queen que alcanzaron el estatus de himno. Jazz, The Game, Hot Space fueron transición a otros dos bombazos de Queen: The Works (1984), con temas como Radio Ga Ga o I Want to Break Free (inolvidable su vídeo con los componentes del grupo ataviados como mujeres) y A Kind of Magic (1986), con One Vision, Friends Will Be Friends o Who Wants To Live Forever.

Los últimos tres discos del grupo fueron The Miracle, Innuendo y Made in Heaven. En total, se estiman una ventas que oscilan entre los 170 y los 300 millones de discos.

En lo personal, Mercury descubrió en abril de 1987 que había contraído el virus de inmunodeficiencia humana. Su última aparición pública en un escenario fue el 18 de febrero de 1990, en la gala de los Brit Awards.

En el mes de junio de 1991 abandonó toda actividad para refugiarse en su casa de Kensington. Su salud se fue deteriorando rápidamente y en las últimas etapas de su vida apenas salía de la cama y perdió mucha visión.

El 22 de noviembre encargó a su manager que emitiera un comunicado anunciando oficialmente que tenía sida. Apenas 24 horas después de esa nota de prensa, y debido a una neumonía bronquial contraída a causa del sida, Freddie Mercury moría a los 45 años de edad. Era la tarde del 24 de noviembre de 1991 y se iba así la voz que cambió la música popular par siempre.