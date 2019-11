Fue creada en conjunto por YouTube Music y la organización The Mercury Phoenix Trust.

Este domingo se cumplieron 28 años de la muerte de Freddie Mercury, el vocalista y líder de Queen. A raíz del aniversario de su partida, muchos aprovecharon de utilizar FreddieMeter, una app que le permite al usuario saber si canta parecido al nacido en Zanzíbar.

Lea también: 28 años sin Freddie Mercury, la voz que cambió la historia de la música

“A la gente le encanta cantar con Freddie Mercury, pero ¿puedes cantar como Freddie también?”, dice parte del texto que aparece en la plataforma, creada por YouTube Music y la organización The Mercury Phoenix Trust.

El software utiliza inteligencia artificial para poder identificar si el usuario tiene el timbre de voz similar a la de Mercury. La app ofrece cuatro canciones de Queen: “Don’t Stop Me Now”, “We Are The Champions”, “Bohemian Rhapsody” y “Somebody To Love”.

Luego el usuario debe permitir que la aplicación grabe un audio, ya que se necesita para realizar la comparación entre la voz de Mercury y la del usuario. Para tranquilidad de la persona, la app aclara que “el audio no se carga en los servidores para ser analizado, por lo que su voz se mantiene privada”.

Después de esto, la letra de la canción comenzará a aparecer en la pantalla como si se tratara de un karaoke, donde el usuario deberá comenzar a cantar. Con ello, la app comparará tres criterios. Finalmente entregará una puntuación que revelará cuán parecido tiene la voz al ex líder de Queen.