Este sábado 30 de noviembre de 2019 se cumplen nada menos que 37 años del lanzamiento del “Thriller” de Michael Jackson, publicado en 1982 y todavía el disco más vendido de la historia con más de 65 millones de copias.

Pero es que este mismo día, pero de 1979, vio la luz otro de los discos más importantes creados, “The Wall” de Pink Floyd. De alguna manera, así se convierte esta fecha en una de las más relevantes de la historia de la música, pues “The Wall” es el duodécimo álbum más vendido de todos los tiempos con 33 millones de copias.

THRILLER

Grabado en Los Angeles con la incalculable aportación de Quincy Jones; siete de sus nueve canciones fueron lanzadas como sencillos, y todos ellos entraron entre los diez primeros en las listas de Estados Unidos. El álbum logró nada menos que ocho premios Grammy en la edición de 1984.

Miembros de la banda Toto participaron como músicos de sesión, los guitarristas Eddie Van Halen y Steve Lukather tocaron en “Beat it”, y Michael incluso compuso una canción con Paul McCartney (“The girl is mine”, el primer single). El éxito conseguido con este trabajo convirtió a Michael Jackson en el indiscutible Rey del Pop, algo que refrendaría en obras posteriores.

En febrero de 2008 fue reeditado con material extra con motivo de su 25 aniversario y, claro, volvió a liderar las listas de medio mundo. Por si todo esto fuera poco, “Thriller” abrió nuevas fronteras en el mundo de los videoclips, por supuesto con el tema homónimo (dirigido por Jon Landis), pero también con el resto, destacando sobre todo “Beat it” o “Billy Jean”.

El repertorio del disco incluye:

1.- “Wanna be startin’ something”

2.- “Baby be mine”

3.- “The girl is mine”

4.- “Thriller”

5.- “Beat it”

6.- “Billy Jean”

7.- “Human nature”

8.- “P.Y.T. (Pretty young thing)”

9.- “The lady in my life”

Lea también: 40 años de "The Wall", la icónica obra de Pink Floyd