71 años cumple Ozzy Osbourne, una de las figuras más icónicas del rock de todos los tiempos.

Alcanzó la fama mundial por formar parte de la banda de heavy metal Black Sabbath como cantante, para después iniciar una carrera como solista a principios de los años 1980.

Como cantante de Black Sabbath ha participado en la grabación de nueve álbumes de estudio. Álbumes como Paranoid, Master of Reality y Sabbath Bloody Sabbath lograron ventas millonarias y son considerados por la crítica especializada como pioneros y referentes del estilo heavy metal.

En su carrera en solitario ha publicado álbumes con igual figuración en las listas de éxitos y elogiados por la crítica como Blizzard of Ozz, Diary of a Madman, The Ultimate Sin y No More Tears.

Las ventas totales de los discos de Ozzy Osbourne, sumados a sus producciones con Black Sabbath, alcanzan los 100 millones de copias.

Como miembro de Black Sabbath, fue presentado en el Salón de la Fama del Rock and Roll, al igual que en el Salón de la Fama del Reino Unido como solista y como miembro de la banda.

