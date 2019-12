En una entrevista para la revista Rolling Stone, el líder del grupo Coldplay admitió que en su juventud fue muy homofóbico y no le agradaba la idea de que pudiera ser homosexual.

Chris Martin, líder de la banda Coldplay, reconoció que en sus años de juventud fue homofóbico y dijo que le aterrorizaba la idea de sentirse atraído por otros hombres.

Durante una entrevista que fue publicada en la revista Rolling Stone recordó parte de su adolescencia y de cómo luchó por encajar en el internado escolar donde estudió y fue cuestionado por su sexualidad.

"Cuando estaba en el internado pensé en eso (sobre su sexualidad) y creo que fui muy homofóbico, porque pensé: 'si soy gay estoy completamente jodido por la eternidad'. Era un niño descubriendo su sexualidad", declaró el músico ante Jann S. Wenner, fundador de la famosa revista musical.

"'Tal vez soy gay, tal vez soy esto, tal vez soy aquello, no puedo ser eso', así que estaba aterrorizado con la idea". Estaba en un internado para niños y me decían: 'definitivamente eres gay' de una forma muy agresiva, fue extraño por años para mí", agregó el cantante de 42 años.

Reconoció que esas dudas le dieron la oportunidad de darse cuenta que, aunque fuera gay, su orientación sexual no tendría que representar algún problema.

"Me preocupé por eso, claro. Alrededor de los 15 años y medio, no sé qué pasó. Pensé, 'Sí, ¿y qué?' y luego todo se detuvo de la noche a la mañana. Fue muy interesante. Una vez pensé, 'Sí, ¿y si soy gay?'", contó el intérprete de Somethin Just Like This.

Dijo que aquellas reflexiones le abrieron los ojos no solo acerca de su sexualidad, sino también sobre sus creencias religiosas.

"Solo creciendo un poco y teniendo un poco más de exposición al mundo pensé: 'Muchos de mis héroes son homosexuales o lo que sea. Lo que sean, realmente no importa'", compartió la expareja de Gwyneth Paltrow. "Entonces, lo que hizo fue aliviar una gran presión y luego me hizo preguntarme: 'Oye, tal vez algunas de estas cosas que estoy aprendiendo sobre Dios y todo, no estoy seguro de si me suscribo a toda esta religión en particular'".