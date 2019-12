Tras más de 25 años de carrera la banda venezolana Los Amigos Invisibles no pierde su ambición, por lo que sigue explorando nuevos sonidos y produciendo música sin dejar de lado su tradicional estilo funk y sus influencias caribeñas.

"Aunque sabemos que hay mucho que descubrir, cada disco, cada canción, es un reto nuevo y siempre hay alguna técnica para explorar y eso nos sigue dando ánimo para continuar en el camino artístico", comentó el bajista de Los Amigos Invisibles, José Rafael Torres.



La agrupación, conformada además por el cantante Julio Briceño y el baterista Juan Manuel Roura, se formó en 1991 y cuatro años después se dio conocer en Venezuela con su primer álbum "A Typical & Autoctonal Venezuelan Dance Band", que fue producido en una disquera independiente.



"Después de tanto tiempo a veces hay inseguridades, uno piensa de qué tan relevante es artísticamente, quién está escuchando las canciones o prestando atención a las giras y de repente te encuentras con que los colegas de la academia te premian, eso es un gran espaldarazo", aseveró.



El galardón al que se refiere es el Grammy Latino que obtuvo este año la banda en la categoría de "Mejor canción alternativa" con el sencillo "Tócamela".

Según Torres, la banda venezolana -reconocida por canciones como "La Que Me Gusta", "Mentiras", "Sexy" y "Disco Anal"- ha mantenido su estilo a pesar de la tendencia urbana que acapara la escena musical latinoamericana.



"Sí nos hemos planteado hacer algo urbano pero nos cuesta porque no es nuestro territorio creativo. Sí estaríamos dispuestos a realizar una colaboración en caso de que un artista importante se nos acercara, podríamos crear un 'funk urbano' pero la idea no nos quita el sueño", aseveró.



En Colombia, la banda venezolana se presentará el 18 de diciembre en la ciudad de Tunja (centro), donde se celebrará el Aguinaldo Boyacense, en la que estarán agrupaciones como Aterciopelados y Los Prisioneros Nerea y Tapia, y un día después lo hará en Bogotá.



"Tenemos la responsabilidad de que la gente la pase bien y sobre todo porque nos ponen con un cartel que está increíble y que incluye a Los Prisioneros y a Aterciopelados. Creo que van a ser noches llenas de alegría, eso sí lo podemos prometer", afirmó.



Según el músico, Colombia les ha permitido hacer buenos amigos y conocer un público que desde su surgimiento se ha conectado con las letras de las canciones.



Los Amigos Invisibles también se presentaron este año en la vigésima quinta edición del Festival de Rock al Parque de Bogotá junto a artistas como los argentinos Fito Páez, Pedro Aznar y Gustavo Santaolalla, así como con el puertorriqueño Robi Draco Rosa.



"Recuerdo el espectáculo que hicimos este año en el Rock al Parque, de todos los shows que presentamos en el mundo fue mi favorito por ese calor y la energía del público. Así que nos alegra cada vez que regresamos", aseguró.



Para el año entrante, la agrupación tiene previsto lanzar tres sencillos, entre ellos "Something", un tema que Torres calificó de "bailable y romanticón".



Los nuevos sencillos, detalló, tendrán la esencia de la música caribeña, manteniendo ese estilo funk que es su sello característico, aunque también explorarán otros géneros como el bolero.



El bajista anunció además que harán una gira mundial que los llevará a destinos como Australia y Estados Unidos, en donde interpretarán sus más recientes éxitos.



"Regresaremos a Australia después de 10 años y tenemos una gira de 17 fechas en Estados Unidos con Aterciopelados, estamos muy contentos por lo que vendrá", concluyó.