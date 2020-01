Dos personas que aseguran haber sido víctimas de abusos sexuales por parte de Michael Jackson cuando eran menores podrán retomar sus denuncias gracias a una decisión de un tribunal de apelaciones de California (EE.UU.), que hoy revivió el caso citando una nueva legislación del estado.

Medios estadounidenses se hicieron eco hoy de este fallo que supone una victoria parcial para Wade Robson y James Safechuck, las dos presuntas víctimas y que adquirieron notoriedad el año pasado debido al estreno del documental "Leaving Neverland" (2018) en el que detallaban sus acusaciones contra el "rey del pop".



El Segundo Distrito de la Corte de Apelaciones de California, con sede en Los Ángeles (EE.UU.), recordó, en primer lugar, que lo que tenía que determinar no tiene nada que ver con la veracidad o no de las acusaciones de Robson y Safechuck sino con su derecho a poder presentar una demanda por los presuntos abusos.



Estos dos hombres presentaron en 2013 y 2014 sus denuncias contra MJJ Productions y MJJ Ventures, dos compañías pertenecientes en su día a Jackson y a las cuales señalaban como responsables por los supuestos abusos que sufrieron.



En aquel momento, la ley californiana establecía que las acusaciones por agresión sexual a menores debían presentarse antes de que el demandante cumpliera 26 años.



Dado que Robson y Safechuck habían superado esa edad, los tribunales del estado desestimaron las denuncias.



Sin embargo, el 1 de enero de 2020 entró en vigor en California una nueva ley que amplía hasta los 40 años el límite para poder demandar por casos de abusos a menores.



Esta fue la novedad sobre la que el tribunal de apelaciones dio hoy luz verde a Robson y Safechuck para que puedan retomar sus denuncias si así lo desean.



Vince Finaldi, abogado de la acusación, mostró su satisfacción en un comunicado remitido a medios locales.



"Estamos deseando continuar el pleito de estos casos mientras nos preparamos para presentarles en un juicio con jurado", comentó.



Por su parte, Howard Weitzman, abogado de la familia Jackson, subrayó en una nota de prensa que esta decisión judicial no afecta a los herederos del cantante sino solo a dos de sus empresas.



"La decisión de la corte de apelaciones meramente revive las denuncias contra compañías de Michael Jackson que absurdamente afirman que los empleados de Michael eran de alguna forma responsables de un abuso sexual que nunca sucedió", opinó.



Jackson, que falleció en 2009 a los 50 años por una sobredosis de medicamentos, fue acusado en diferentes ocasiones por presuntamente haber abusado de menores.



En 2005 fue absuelto en un juicio en el que se le acusaba de haber abusado de un joven, mientras en 1994 llegó a un acuerdo económico fuera de los tribunales con la familia de otro chico que lo señalaba por el mismo delito.