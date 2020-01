El cantante británico Roderick David, sir Rod Stewart, enfrenta un cargo de agresión simple debido a un incidente que protagonizó junto con su hijo Sean contra un guardia de un hotel de Palm Beach (Florida) que les impidió la entrada durante la pasada celebración de Año Nuevo.

Según el reporte policial, al que tuvo acceso Efe, Stewart, de 74 años, y su hijo mayor Sean Roderick, de 39, tuvieron una disputa con el guardia Jessie Dixon, de 33, que les negó la entrada a un evento privado en el lujoso hotel Breakers Palm Beach, al norte de Miami.



El altercado, que se produjo alrededor de las 11 de la noche del pasado 31 de diciembre, escaló y llegó a los golpes, detalla el documento judicial.



Dixon dijo que Sean se le enfrentó y él lo hizo retroceder, a lo que el hijo del cantante supuestamente respondió empujándolo.



Según la policía, el rockero se acercó y lanzó un puñetazo, golpeando al guardia de seguridad en el pecho.



El video de vigilancia del hotel muestra que los Stewarts eran "los principales agresores", señala el documento judicial.



El cantante y compositor británico, de clásicos como "Talk about it", "Sailing", "Maggie May" o "Sexy", ofreció disculpas por lo acontecido.



Sin embargo, Stewart señaló que el guardia se mostró beligerante cuando intentaron entrar al club, lo que ocasionó la reacción de su familia.



El productor británico y su hijo fueron citados por una corte de Palm Beach el próximo 5 de febrero, donde serán acusados formalmente de "agresión simple" por el juez de distrito Ted Booras.



Sean, el hijo del cantante con su primera esposa Alana Stewart, es uno de los ocho hijos de Stewart.