74 años habría celebrado este lunes Syd Barrett, el fundador de Pink Floyd.

Fue el cantante, guitarrista y la principal fuerza de la banda, grabando el exitoso disco "The Piper at the Gates of Dawn", hasta su separación por su adicción a las drogas.

Luego inició una carrera como solista donde lanzó dos álbumes antes de entrar en una reclusión autoimpuesta durante más de 30 años hasta su muerte.

Barrett murió a los 60 años, el 7 de julio de 2006 por complicaciones derivadas de la diabetes.

La banda Pink Floyd le escribió varios tributos,el más conocido “Shine On You Crazy Diamond” del disco Wish You Were Here.

A pesar de su corta carrera musical, Barrett es considerado uno de los artistas más influyentes de la historia de la música, se convirtió en una importante influencia para diferentes géneros que surgieron décadas después, tales como el rock alternativo, indie rock, punk rock, post-punk, entre otros géneros de música alternativa.

Muchos artistas han reconocido la influencia de Barrett en su trabajo, entre ellos Paul McCartney, Pete Townshend, Blur, Kevin Ayers, Gong, Marc Bolan, Tangerine Dream, Julian Cope y David Bowie.