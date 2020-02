Largometraje autorizado sobre una de las voces más poderosas del rock y el heavy metal sería el primero en repasar toda su vida.

Para muchos, Ronnie James Dio es reconocido como el vocalista que sustituyó a Ozzy Osbourne del grupo Black Sabbath en 1979 después de que la banda despidiera a Ozzy por su problemático comportamiento . Sin embargo, para ese entonces Ronnie James ya tenía más de 20 años en la escena musical con actos como Vegas Kings, Elf y Rainbow.

El cantante de New Hampshire también tuvo una larga y exitosa carrera como solista que comenzó en 1982 con el disco Holy Diver que vendió más de 1 millón de copias según la RIAA gracias a temas como Rainbow in the Dark que llegó a la posición 14 en la lista de Billboard. Posteriormente el tema The Last in Line llegó a la posición 10 del disco homónimo de 1984.

El documental autorizado por la viuda de Ronnie James, Wendy Dio, incluirá material de archivo y fotografías no antes vistas de la colección privada de la familia. Wendy contó al medio The Metal Voice que no lograba imaginarse a un actor interpretando a su esposo y prefirió un formato de entrevistas con las personas más importantes en la vida de Dio. Agregó que hay material de la juventud de Ronnie en sus inicios con el rock and roll de los años cincuentas. El documental es financiado por la disquera BMG.

"Rainbow In The Dark: The Autobiography Of Ronnie James Dio" también está por publicarse gracias a la propia Wendy Dio quién la terminará en colaboración con el periodista de rock, Mick Wall. Esta aún no tiene fecha de publicación.

Dio tuvo una aparición importante en la película Tenacious D in the Pick of Destiny en el 2006 con el actor Jack Black y en el 2007 regresó a colaborar con el guitarrista Tonny Iomi, el bajista Geezer Butler y el baterista Bill Ward de Black Sabbath para componer nuevos temas e irse de gira cambiándole el nombre a la banda a Heaven And Hell. Esto en honor al primer disco de estudio en el que Black Sabbath tuvo a Dio como vocalista.

Ronnie James Dio falleció por cáncer de estómago el 16 mayo del 2010 a los 67 años de edad.