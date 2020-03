En el video la cantautora canadiense aparece como diferentes versiones de sí misma en una reunión de alcohólicos anónimos.

Alanis se presenta como la consejera a cargo de la reunión, luego se ve en su atuendo icónico de los años noventa visto en el video de Ironic con bufanda y gorrito, después se le ve como madre cuidando a un bebé. Todo esto con una letra en la que admite que le dice a todos que está bien cuando en realidad no lo está.

Reasons I Drink es el segundo tema que ha compartido en anticipación al lanzamiento de su disco Such Pretty Forks in the Road el 1 de mayo. El primero fue Smiling, originalmente escrito para el musical de Broadway que debutó en el 2018 basado su disco de 1995 Jagged Little Pill.